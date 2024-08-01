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"Ордабасы" по пенальти обыграл чемпиона Люксембурга и вышел в следующий раунд Лиги конференций

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Казахстанский футболист Бауыржан Исламхан
Бауыржан Исламхан. Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Футболисты шымкентского "Ордабасы" выиграли серию пенальти в матче с люксембургским "Дифферданжем" из одноименного города в квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничали в рамках второго отборочного раунда турнира. Ответная встреча противостояния прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана и завершилась в серии пенальти.

Первый матч между командами на прошлой неделе выиграл "Дифферданж" — 1:0. В ответной встрече "Ордабасы" сравнял общий счет благодаря преимуществу в основное время — 3:2.

Мячи в составе хозяев забили Асхат Тагыберген (55 минута) и Всеволод Садовский (82), автоголом отметился игрок гостей Тео Брюско (24). У "Дифферданжа" отличились Гийом Трани (2) и Жоржинью (59).

В дополнительное время мяч с пенальти забил Сагадат Турсынбай (117). За несколько минут до этого другой одиннадцатиметровый удар не реализовал Бауыржан Исламхан (105+4), который попал в штангу.

Гости вновь сравняли общий счет благодаря дублю Жоржинью (120). При этом они завершали матч в меньшинстве после удаления Леандро Борхеса да Силвы (105+3).

В итоге из-за ничейного общего счета (4:4) была назначена серия пенальти. Вратарь "Ордабасы" Бекхан Шайзада отразил три удара гостей, а футболисты хозяев ошиблись два раза. Таким образом, именно шымкентцы выиграли серию со счетом 4:3.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций действующие чемпионы Казахстана сыграют с ереванским "Пюником" — сильнейшей командой прошлого сезона в Армении. Матчи назначены на 8 и 15 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2143392-ordabasy-po-penalti-obygral-chempiona-lyuksemburga-i-vyshel-v-sleduyushchiy-raund-ligi-konferenciy/

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