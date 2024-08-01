"Астана" обыграла "Милсами" и вышла в третий раунд квалификации Лиги конференций

Столичный футбольный клуб "Астана" одержал победу над "Милсами" из Орхея (Молдова) в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе в Алматы. Подопечные Андрея Бабаяна выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 36-летний хорватский полузащитник "Астаны" Марин Томасов на 49-й минуте.

Эта победа обеспечила казахстанскому клубу выход в следующую стадию квалификационного отбора по сумме двух матчей. Напомним, в первой встрече в гостях столичная команда сыграла с "Милсами" вничью со счетом 1:1.

В третьем раунде турнира соперником "Астаны" будет проигравший в паре "Корвинул" (Румыния) — "Риека" (Хорватия), которые соревнуются в рамках второго раунда отбора Лиги Европы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.