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"Астана" обыграла "Милсами" и вышла в третий раунд квалификации Лиги конференций

Опубликовано:

Момент матча "Астана" - "Милсами"
Момент матча "Астана" - "Милсами": Пресс-служба ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" одержал победу над "Милсами" из Орхея (Молдова) в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе в Алматы. Подопечные Андрея Бабаяна выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 36-летний хорватский полузащитник "Астаны" Марин Томасов на 49-й минуте.

Эта победа обеспечила казахстанскому клубу выход в следующую стадию квалификационного отбора по сумме двух матчей. Напомним, в первой встрече в гостях столичная команда сыграла с "Милсами" вничью со счетом 1:1.

В третьем раунде турнира соперником "Астаны" будет проигравший в паре "Корвинул" (Румыния) — "Риека" (Хорватия), которые соревнуются в рамках второго раунда отбора Лиги Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2143366-astana-oderzhala-pobedu-nad-milsami-i-vyshla-v-tretiy-raund-kvalifikacii-ligi-konferenciy/

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