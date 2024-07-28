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"Ордабасы" потерял очки, но сохранил лидерство в чемпионате Казахстана по футболу

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Матч "Жетысу" и "Ордабасы" в КПЛ-2024
Матч "Жетысу" и "Ордабасы". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Футболисты шымкентского "Ордабасы" упустили преимущество в выездном матче 15-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с талдыкорганским "Жетысу", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Жетысу" и не смогли выявить победителя. Матч завершился со счетом 1:1.

В составе гостей отличился казахстанец Сагадат Турсынбай (31). Хозяева отыгрались усилиями другого отечественного футболиста Абылайхана Жумабека (83).

Ничья позволила "Ордабасы" набрать 26 очков после 13 матчей и сохранить единоличное лидерство в таблице. Следующий тур КПЛ действующие чемпионы пропустят.

В активе "Жетысу" теперь 18 очков после 14 встреч. Талдыкорганцы занимают седьмое место. Следующий матч КПЛ они проведут в Петропавловске против местного "Кызыл-Жара".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2141020-ordabasy-poteryal-ochki-no-sohranil-liderstvo-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/

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