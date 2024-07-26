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"Тобол" разгромно проиграл в квалификации Лиги конференций

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Казахстанский футболист Ислам Чесноков
Ислам Чесноков. Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"

Футболисты костанайского "Тобола" потерпели крупное поражение от швейцарского "Санкт-Галлена" из одноименного города в квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго отборочного раунда. Первая игра двухматчевого противостояния прошла в Швейцарии и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1.

В составе "Санкт-Галлена" отличились швейцарцы Михайло Стеванович (35 минута) и Бастьен Тома (77), а также конголезец Шадрак Аколо (39) и австриец Альберт Вальчи (90+7). В актив "Тоболу" пошел автогол Вальчи (28).

Ответный матч состоится 1 августа в Костанае. Победитель по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с латвийской "Ригой" или польским "Шленском". Слабейшая команда из пары завершит еврокубковую кампанию.

Напомним, изначально "Тобол" стартовал в Лиге Европы. Однако в первом квалификационном раунде этого турнира костанайцы уступили словацкому "Ружомбероку" с общим счетом 3:5.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2139948-tobol-razgromno-proigral-v-kvalifikacii-ligi-konferenciy/

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