"Ордабасы" проиграл чемпиону Люксембурга в Лиге конференций

Футболисты шымкентского "Ордабасы" потерпели выездное поражение от люксембургского "Дифферданжа" из одноименного города в Лиге конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго квалификационного раунда. Первая игра двухматчевого противостояния состоялась в Люксембурге.

Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу португальского форварда Хорхе Габриэля Косты Монтейру на 37-й минуте.

Ответный матч состоится в Шымкенте 1 августа. Победитель по сумме двух встреч выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Ранее действующие чемпионы Казахстана и Люксембурга вылетели из Лиги чемпионов, уступив в первом квалификационном раунде молдавскому "Петрокубу" и исландскому "КИ Клаксвику" соответственно.

Напомним, также во втором отборочном раунде Лиги конференций от Казахстана выступят "Астана" и костанайский "Тобол".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.