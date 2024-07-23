Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ордабасы" проиграл чемпиону Люксембурга в Лиге конференций

Опубликовано:

Матч "Дифферданжа" и "Ордабасы" в Лиге конференций
Матч "Дифферданжа" и "Ордабасы". Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Футболисты шымкентского "Ордабасы" потерпели выездное поражение от люксембургского "Дифферданжа" из одноименного города в Лиге конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго квалификационного раунда. Первая игра двухматчевого противостояния состоялась в Люксембурге.

Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу португальского форварда Хорхе Габриэля Косты Монтейру на 37-й минуте.

Ответный матч состоится в Шымкенте 1 августа. Победитель по сумме двух встреч выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Ранее действующие чемпионы Казахстана и Люксембурга вылетели из Лиги чемпионов, уступив в первом квалификационном раунде молдавскому "Петрокубу" и исландскому "КИ Клаксвику" соответственно.

Напомним, также во втором отборочном раунде Лиги конференций от Казахстана выступят "Астана" и костанайский "Тобол".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2138844-ordabasy-proigral-chempionu-lyuksemburga-v-lige-konferenciy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie