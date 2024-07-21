Рамазан Оразов впервые сыграл официальный матч в чемпионате Дании

Футболист национальной сборной Казахстана и датского "Силькеборга" Рамазан Оразов провел первый матч за свой текущий клуб, передает корреспондент NUR.KZ.

Полузащитник из Казахстана вышел с первых минут в стартовом составе "Силькеборга" в матче первого тура чемпионата Дании против «Сеннерьюска».

Оразов отыграл полностью первый тайм и был заменен на 59-й минуте. В итоге команда казахстанца забила на 76-й минуте и победила со счетом - 1:0.

Напомним, Рамазан Оразов стал футболистом «Силькеборга» 13 июня этого года. Это четвертый раз, когда казахстанский футболист уезжает выступать в зарубежный чемпионат . Ранее, он играл за словенский "Копер", российскую "Чайку" и латвийский "Даугавпилс".

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