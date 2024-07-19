"Мы родственные души": глава Казахстанской федерации футбола – о назначении Черчесова на пост тренера сборной

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов высказался о приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБ Спорт".

Напомним, 60-летний российский специалист возглавил казахстанскую сборную в июне текущего года, ранее команду тренировал Магомед Адиев.

"Все объяснимо – дело в адаптивности. И самого тренера, и игроков к нему. Мы же родственные души, поэтому выбор пал на российского специалиста. Конечно, у нас были разные варианты, в том числе тренеры из Европы. Но есть такая история, как модель компетенций. Она складывается из знаний, из личных качеств и опыта. И мы бы в данном случае внимание акцентировали на этом. Мы ведь в Казахстане – народ воинственный, нам нужен показательный лидер", - заявил Барменкулов.

Первый официальный матч сборная Казахстана под руководством Черчесова проведет 6 сентября с Норвегией в рамках Лиги наций.

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