Сборная Казахстана начала подготовку к чемпионату мира — 2024

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикарду Кака объявил расширенный состав спортсменов на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом мира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Первый этап подготовительного процесса сборной стартует 5 августа в Алматы и продолжится до 18 августа. Далее команда продолжит подготовку до 5 сентября в Астане. Затем с 6 по 10 сентября подопечные Кака подытожат УТС в Алматы, после чего отправятся в Узбекистан, где и пройдет чемпионат мира.

В ходе учебно-тренировочных сборов запланированы несколько контрольных матчей. Соперники будут объявлены позднее.

На УТС приглашение получил 21 футболист. В финальный список войдут 14 игроков.

Расширенный состав сборной Казахстана по футзалу:

Вратари: Лео Игита, Нарун Сериков, Канат Жеткирбаев, Ерасыл Шарапиденов.

Полевые гроки: Дуглас, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Лео, Азат Валиуллин, Чингиз Есенаманов, Абдурасул Абдуманапулы, Арнольд Кнауб, Кайрат Иманалин, Торехан Досов, Жахангир Рашит, Нурканат Бахтиров, Ринат Турегазин, Акжол Дарибай, Семен Тарасенко, Дамир Каирбай.

Отметим, чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года. На групповом этапе Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.

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