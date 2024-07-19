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Объявлена позиция сборной Казахстана в рейтинге ФИФА после Евро-2024

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

На официальном сайте Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликован обновленный рейтинг национальных сборных с участием Казахстана, сообщает NUR.KZ.

В десятке лучших команд мира произошли значительные корректировки после завершения Евро-2024 в Германии.

Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины, завоевавшая второй подряд трофей Кубка Америки, за ними идут французы, а третью строчку заняли новые чемпионы Европы – сборная Испании. "Красная фурия" поднялась на пять позиций.

Казахстан сохранил за собой 109-ю позицию, с момента прошлого обновления рейтинга (20 июня) национальная команда не провела ни одной игры.

Актуальный топ-10 сборных ФИФА выглядит следующим образом:

1 Аргентина — 1901.48

2 Франция — 1854.91

3 Испания — 1835.67

4 Англия — 1812.26

5 Бразилия — 1785.61

6 Бельгия — 1772.44

7 Нидерланды — 1758.51

8 Португалия — 1741.43

9 Колумбия — 1727.32

10 Италия — 1714.29

...109 Казахстан — 1193.62

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2136855-obyavlena-poziciya-sbornoy-kazahstana-v-reytinge-fifa-posle-evro-2024/

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