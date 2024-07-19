"Актобе" проиграл в серии пенальти и вылетел из еврокубков

Футболисты "Актобе" по сумме двух матчей уступили боснийскому "Сараево" в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Первая встреча команд недельной давности завершилась победой "Сараево" со счетом 1:0. Ответный матч состоялся в столице Боснии и Герцеговины в ночь на пятницу по казахстанскому часовому поясу.
Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей, что позволило им сравнять общий счет. В составе "Актобе" отличились россиянин Идрис Умаев (41 минута) и казахстанец Адильхан Танжариков (75). У хозяев мяч забил грузин Георгий Гулиашвили (57).
В дополнительное время команды обменялись голами. Сначала у "Актобе" отличился гаитянец Жайро Жан (93), затем общий счет сравнял бразильский футболист хозяев Ренан (96). Красную карточку в составе "Сараево" получил черногорец Миомир Джуричкович (105+1).
В серии послематчевых пенальти первую же попытку неудачно выполнил доминиканец Дорни Ромеро. Удар форварда "Актобе" отразил сербский вратарь Эмил Роцков. Затем выше ворот пробил футболист "Сараево".
Решающим стал неудачный пенальти в исполнении Максима Самородова. Удар форварда сборной Казахстана также отразил Роцков.
В итоге "Сараево" выиграл серию пенальти со счетом 4:3 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится со словацким "Спартаком" из Трнавы.
"Актобе" завершил выступление в еврокубковом сезоне. Таким образом, на международной арене от Казахстана остались шымкентский "Ордабасы" и "Астана", которые выступят во втором квалификационном раунде Лиги конференций, а также костанайский "Тобол", который сыграет в третьем круге этого же турнира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2136504-aktobe-proigral-v-serii-penalti-i-vyletel-iz-evrokubkov/