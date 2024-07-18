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"Реал" сделал официальное заявление о будущем Луки Модрича

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Хорватский футболист Лука Модрич
Лука Модрич. Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

38-летний хорватский полузащитник Лука Модрич продлил контракт с мадридским "Реалом", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт команды в Instagram.

Модрич является капитаном команды. Он выступает в клубе с 2012 года и за 12 сезонов в составе "сливочных" завоевал 26 титулов, в том числе 5 кубков Лиги чемпионов УЕФА и четыре раза становился чемпионом Испании.

Новое контрактное соглашение Модрича с "Реалом" рассчитано на один сезон до 30 июня 2025 года. На момент истечения контракта капитану «королевского клуба» будет почти 40 лет.

Актуальная трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.

Напомним, именно Модрич прервал десятилетнее противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду в борьбе за "Золотой мяч". Хорвата признали лучшим игроком мира в 2018 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2135850-real-sdelal-oficialnoe-zayavlenie-o-budushchem-luki-modricha/

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