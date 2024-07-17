Станислав Черчесов обсудил детали развития сборной Казахстана с Магомедом Адиевым

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов встретился с бывшим наставником национальной команды Магомедом Адиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Специалисты встретились в Москве. В разговоре Черчесов и Адиев обсудили ключевые вопросы национальной команды. Особое внимание было уделено анализу игроков по прошлому отборочному циклу Евро-2024 и перспективам их участия в будущем составе сборной.

Магомед Адиев выразил уверенность в том, что при новом тренерском штабе сборная Казахстана сможет достойно представить страну на международной арене и пожелал удачи сборной Казахстана в новом цикле.

Напомним, Магомед Адиев руководил сборной Казахстана с апреля 2022 по май 2024 года, под его началом команда вышла в дивизион В Лиги наций, а также заняла четвертое место в группе квалификационного отбора Евро-2024.

Черчесов возглавил команду в июне текущего года, первый официальный матч под его началом казахстанская сборная проведет на домашней арене 6 сентября против Норвегии.

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