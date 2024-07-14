Сборная Уругвая стала бронзовым призером футбольного Кубка Америки-2024

Футболисты сборной Уругвая и Канады провели матч за третье место Копа Америка-2024, который в эти дни проходит в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила в американском Шарлотте. Основное игровое время не выявило победителя. Команды сыграли в ничью - 2:2. В составе сборной Канады авторами голов стали Исмаэль Коне (22) и Джонатан Дэвид (80). За Уругвай отличились Родриго Бентанкур (8) и Луис Суарес (90+2).

В серии послематчевых ударов точнее были уругвайские футболисты - 4:3. Таким образом, они становятся бронзовыми призерами Копа Америка-2024.

Напомним, победитель текущего розыгрыша футбольного Кубка Америки определится в матче между Аргентиной и Колумбией. Главное противостояние турнира пройдет 15 июля в 5:00 (по казахстанскому времени).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.