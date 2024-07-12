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"Поле должно быть намного лучше": наставник "Сараево" – о стадионе ФК "Актобе"

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Главный тренер ФК "Сараево" Зоран Зекич
Зоран Зекич: VI Images via Getty Images

Главный тренер боснийского ФК "Сараево" Зоран Зекич высказался о качестве футбольного поля на стадионе "Актобе" после первого матча в рамках Лиги конференций УЕФА, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, стартовый матч первого раунда квалификационного отбора Лиги конференций "Актобе" – "Сараево" состоялся на Центральном стадионе Актобе имени Кобланды батыра.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:1 благодаря голу на 90-й минуте.

На послематчевой пресс-конференции Зоран Зекич высказался о работе судейской бригады на матче и о качестве футбольного поля на домашней арене "красно-белых".

"Когда выигрываешь, вопросы к судейству нет. Это футбол, у нас есть энергия, которая была иногда негативная, поэтому моментами мы совершали фолы. Качество поля на стадионе? Считаю, что для такого клуба, как "Актобе", поле должно быть намного лучше", – сказал Зекич.

Ответная игра состоится 18 июля.

Ранее итоги данного матча подвел главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфенов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2132748-pole-dolzhno-byt-namnogo-luchshe-nastavnik-saraevo-o-stadione-fk-aktobe/

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