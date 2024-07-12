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Главный тренер "Актобе" прокомментировал поражение команды на старте Лиги конференций

Опубликовано:

Главный тренер ФК "Актобе" Дмитрий Парфенов
Дмитрий Парфенов: Пресс-служба QFL

Главный тренер футбольного клуба "Актобе" Дмитрий Парфенов высказался о выступлении своих подопечных на старте квалификации Лиги конференций УЕФА, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, что соперником "красно-белых" в первом матче квалификационного отбора в финальную часть турнира выступил ФК "Сараево" из Боснии и Герцеговины.

"Актобе" потерпел поражение в домашней игре с минимальным разрывом в счете 0:1, пропустив гол на 90-й минуте матча.

"Пропущенный гол дал ложку дегтя. У нас есть ответный матч, и мы понимаем, что он на выезде. В Сараево будет нелегко, но ведь сопернику же удалось забить в гостевом матче", – сказал Парфенов на послематчевой пресс-конференции.

Ответная игра состоится 18 июля в Сараево.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2132745-glavnyy-trener-aktobe-prokommentiroval-porazhenie-komandy-na-starte-ligi-konferenciy/

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