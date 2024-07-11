Автор победного гола сборной Англии признан лучшим игроком матча с Нидерландами в полуфинале Евро-2024

Нападающий сборной Англии и ФК "Астон Вилла" Олли Уоткинс признан лучшим игроком матча против Нидерландов в рамках полуфинальной встречи чемпионата Европы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1 и во второй раз подряд поборется за трофей континентального первенства с Испанией.

Сам Уоткинс начал эту игру на скамейке запасных и вышел на поле на 81-й минуте встречи, заменив капитана команды и автора первого гола "трех львов" Харри Кейна. Олли провел на поле 9 минут основного времени матча, а также шесть компенсированных минут.

На 90+1 Уоткинс поразил ворота Барта Вербрюггена при счете 1:1 и вывел свою команду в финал Евро-2024.

"Он оказал ключевое влияние на исход встречи индивидуальным решением, приведшим к великолепному голу", - гласит вердикт группы технических наблюдателей УЕФА.

Актуальная трансферная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

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