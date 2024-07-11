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"Поздравляю вас с такой аудиторией": главный тренер "Петрокуба" – об атмосфере на матче с "Ордабасы" в ЛЧ

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Главный тренер ФК "Петрокуб" Андрей Мартин
Андрей Мартин: Пресс-служба ФК "Петрокуб"

Главный тренер молдавского футбольного клуба "Петрокуб" Андрей Мартин на послематчевой пресс-конференции высказался об атмосфере на стадионе в матче с "Ордабасы" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Ордабасы" и "Петрокубом" завершился "сухой" ничьей со счетом 0:0.

"Великолепная атмосфера на стадионе! Поздравляю вас с такой аудиторией, с таким стадионом. Я слежу внимательно за казахстанским футболом, сам здесь играл, поэтому приятно сюда возвращаться. Желаю всему казахстанскому футболу и вашей сборной только успехов", - заявил Мартин.

Ответная игра состоится 17 июня в Молдове, встреча запланирована на 22:00 по времени Астаны.

Ранее об итогах встречи высказался главный тренер казахстанской команды Александр Седнев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2132058-pozdravlyayu-vas-s-takoy-auditoriey-glavnyy-trener-petrokuba-ob-atmosfere-na-matche-s-ordabasy-v-lch/

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