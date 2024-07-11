Главный тренер "Ордабасы" прокомментировал дебютную игру команды в Лиге чемпионов

Главный тренер шымкентского футбольного клуба "Ордабасы" Александр Седнев высказался об итогах дебютной встречи команды в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, соперником "Ордабасы" выступил молдавский ФК "Петрокуб". Первый матч состоялся в среду и завершился ничьей со счетом 0:0.

"В этом матче не получилось забить мяч, а получилось не пропустить. Все же мы познакомились с соперником именно в сегодняшнем матче. Все же информация, которая была о прошлом сезоне, она не всегда является продуктивной. Команда соперника оставила очень хорошие впечатления, хорошо подготовлены, видно, что сыграны.

Было очень много борьбы, если в начале матча мы в этом компоненте не преуспевали, то во втором тайме мы выровняли баланс. Не много было моментов, но мы могли выжать чуть больше из наших моментов.

Я думаю, что никакой счет по этой игре не дал бы никаких гарантий той, или иной команде", - заявил Александр Седнев на послематчевой пресс-конференции.

Ответный матч запланирован на 17 июля.

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