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Ничьей завершился дебютный матч "Ордабасы" в Лиге чемпионов

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Матч "Ордабасы" и "Петрокуба" в Лиге чемпионов
Матч "Ордабасы" и "Петрокуба". Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

10 июля шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" провел дебютную встречу в рамках Лиги чемпионов УЕФА, стартовав в первом отборочном раунде, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды выступил ФК "Петрокуб" из города Хынчешты — действующий чемпион Молдовы. Встреча состоялась в Шымкенте на Центральном стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова.

По итогам 90 минут ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты. Матч завершился "сухой" ничьей со счетом 0:0.

Желтыми карточками в составе "Ордабасы" отметились защитник сборной Казахстана Сергей Малый (68-я минута) и украинский игрок обороны Игорь Пластун (73).

Ответная игра состоится 17 июля в Молдове. Победитель по сумме двух встреч выйдет во второй квалификационный раунд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2131959-nichey-zavershilsya-debyutnyy-match-ordabasy-v-lige-chempionov/

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