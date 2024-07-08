"До конца не осознаем, что может дать нам этот турнир": тренер "Елимая" – о Кубке лиги

Главный тренер семипалатинского футбольного клуба "Елимай" Андрей Карпович высказался о новом турнире в казахстанском футболе – Кубке лиги, после матча с "Ордабасы", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.
Напомним, встреча в рамках второго тура группового этапа Кубка лиги между "Елимаем" и "Ордабасы" завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.
"Пока до конца не осознаем, что может дать нам этот турнир, но, тем не менее, как говорили еще до начала сезона, мы хотим выигрывать каждый матч. К сожалению, не всегда это получается — потому что есть соперник", — цитирует Карповича пресс-служба "Елимая".
За участие в данном турнире клубы получили восемь миллионов тенге. Два миллиона команды получают за ничью в матче группового этапа, пять – за победу. Победители турнира заработают 90 миллионов тенге, а финалисты – 50.
Финал Кубка лиги Казахстана состоится 24 ноября. После двух матчей "Елимай" возглавляет группу С, в активе команды четыре очка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130591-do-konca-ne-osoznaem-chto-mozhet-dat-nam-etot-turnir-trener-elimaya-o-kubke-ligi/