"Кайрат" упустил преимущество над "Кызыл-Жаром" в матче Кубка лиги

Футболисты петропавловского "Кызыл-Жара" на своем поле сыграли вничью с алматинским "Кайратом" в матче группового этапа Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча второго тура группы А состоялась на стадионе "Карасай" и завершилась со счетом 1:1.
Первыми отличились гости усилиями казахстанского полузащитника Еркебулана Сейдахмета (17 минута). Хозяева отыгрались благодаря забитому мячу грузинского хавбека Луки Имнадзе (36).
Ничья позволила обеим командам набрать по четыре очка. "Кайрат" в таблице по-прежнему опережает "Кызыл-Жар" из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Третий тур в группе А состоится 21 июля. В этот день алматинцы примут "Тараз", а петропавловцы на выезде сыграют с уральским "Акжайыком".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130363-kayrat-upustil-preimushchestvo-nad-kyzyl-zharom-v-matche-kubka-ligi/