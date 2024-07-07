"Кайрат" упустил преимущество над "Кызыл-Жаром" в матче Кубка лиги

Футболисты петропавловского "Кызыл-Жара" на своем поле сыграли вничью с алматинским "Кайратом" в матче группового этапа Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча второго тура группы А состоялась на стадионе "Карасай" и завершилась со счетом 1:1.

Первыми отличились гости усилиями казахстанского полузащитника Еркебулана Сейдахмета (17 минута). Хозяева отыгрались благодаря забитому мячу грузинского хавбека Луки Имнадзе (36).

Ничья позволила обеим командам набрать по четыре очка. "Кайрат" в таблице по-прежнему опережает "Кызыл-Жар" из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Третий тур в группе А состоится 21 июля. В этот день алматинцы примут "Тараз", а петропавловцы на выезде сыграют с уральским "Акжайыком".

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