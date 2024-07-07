Определились обе полуфинальные пары Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу 2024 года, который принимает Германия, завершилась вторая стадия плей-офф и определились все полуфиналисты, передает корреспондент NUR.KZ.
Заключительные матчи 1/4 финала прошли вечером субботы. По итогам этой стадии борьбу за трофей продолжат четыре команд.
Полное расписание 1/2 финала Евро-2024 по казахстанскому времени выглядит следующим образом:
- 9 июля, 23:59. Испания — Франция (Мюнхен);
- 10 июля, 23:59. Нидерланды — Англия (Дортмунд).
Победители полуфиналов встретятся в решающем матче, который назначен на 14 июля и пройдет на Олимпийском стадионе Берлина. Встреча за третье место регламентом не предусмотрена, поэтому проигравшие на следующей стадии станут бронзовыми призерами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130201-opredelilis-obe-polufinalnye-pary-evro-2024/