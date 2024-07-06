Сборные Англии и Швейцарии назвали стартовые составы на четвертьфинал Евро-2024

На официальном сайте УЕФА опубликованы стартовые составы команд Англии и Швейцарии на матч в рамках четвертьфинальной стадии чемпионата Европы по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча состоится на стадионе "Дюссельдорф Арена" и будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Свисток, сигнализирующий о старте игры, прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени.

Стартовый состав сборной Англии: Джордан Пикфорд (вратарь), Кайл Уокер, Джон Стоунз, Эзри Конса, Киран Триппьер, Кобби Майну, Деклан Райс, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Харри Кейн (капитан).

Напомним, что один из лидеров англичан Джуд Беллингем получил штраф и условную дисквалификацию перед этим матчем по делу об оскорбительном жесте.

Стартовый состав сборной Швейцарии: Ян Зоммер (вратарь), Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Гранит Джака (капитан), Ремо Фройлер, Мишель Эбишер, Фабиан Ридер, Дан Ндой, Рубен Варгас, Брель Эмболо.

Матч обслужит бригада итальянского рефери Даниэле Орсаты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.