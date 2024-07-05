Звезду сборной Англии Беллингема наказали за оскорбительный жест на Евро-2024

Полузащитника сборной Англии по футболу Джуда Беллингема оштрафовали и условно дисквалифицировали на один матч, передает NUR.KZ со ссылкой на решение УЕФА.

Дело в отношении лидера команды открыли после встречи 1/8 финала Евро-2024 со Словакией, которую англичане выиграли в дополнительное время (2:1).

Беллингем на последних секундах второго тайма сравнял счет, после чего схватился за пах. В ряде СМИ этот жест был расценен как демонстративное оскорбление в адрес сборной Словакии, чья скамейка запасных находилась рядом. Сам англичанин позднее заявил, что его действие было шуткой для друзей.

В УЕФА расценили жест Беллингема как "нарушение основных правил достойного поведения". Футболиста оштрафовали на 30 тысяч евро (около 15,5 миллиона тенге по нынешнему курсу). Также его условно дисквалифицировали на один матч, испытательный срок будет длиться год.

Кроме того, в УЕФА по итогам встречи оштрафовали Футбольную ассоциацию Англии. Ее обязали выплатить 11 тысяч евро (около 5,5 миллиона тенге по нынешнему курсу) за использование болельщиками файеров и беспорядки на трибунах.

Напомним, после 1/8 финала УЕФА также дисквалифицировал турецкого футболиста Мериха Демирала.

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