Сборная Испании в дополнительное время вырвала победу над Германией в четвертьфинале Евро-2024

Футболисты сборной Испании в дополнительное время одержали победу над командой Германии в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча 1/4 финала прошла на "Штутгарт Арене" в одноименном городе. Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а во втором экстра-тайме испанцы забили победный мяч.

Счет на 51-й минуте открыл испанец Дани Ольмо, которому ассистировал Ламин Ямал — самый молодой футболист в истории чемпионатов Европы. Автор гола вышел на поле на восьмой минуте, заменив травмированного Педри.

Немцы отыгрались в концовке основного времени. На 89-й минуте Флориан Вирц отправил мяч в ворота соперника после передачи Йозуа Киммиха.

Автором победного гола в составе сборной Испании стал Микель Мерино (119), который замкнул навес Ольмо.

"Красная фурия" заканчивала матч в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Дани Карвахаль (120+6).

В полуфинале сборная Испании встретится с победителем матча между Португалией и Францией.

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