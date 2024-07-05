"Не очень приглянулись": Станислав Черчесов – о последних выступлениях сборной Казахстана

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в интервью для Sport Plus Qazaqstan прокомментировал последние выступления команды в товарищеских матчах.

Напомним, в июне национальная команда провела два товарищеских матча под руководством Руслана Балтиева – ассистента бывшего наставника сборной Магомеда Адиева.

7 июня Казахстан уступил Армении со счетом 1:2, единственный ответный гол забил Бауыржан Исламхан с пенальти.

11 июня отечественные футболисты проиграли Азербайджану, изначально имея преимущество в два мяча.

"Я видел два матча с Арменией и Азербайджаном. Были моменты, которые не очень приглянулись. Все-таки когда 2:0 ведешь, как бы сложно не было, нужно уметь сохранить результат", – заявил Черчесов.

Официально 60-летний российский специалист приступил к работе на новой должности после встречи с Азербайджаном 11 июня.

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