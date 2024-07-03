Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Определились все четвертьфинальные пары футбольного Кубка Америки

Опубликовано:

Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси: Buda Mendes/Getty Images

В США завершились матчи группового этапа футбольного чемпионата между сборными Южной и Северной Америки, передает корреспондент NUR.KZ.

В последнем туре группового этапа Копа Америка-2024 встретились команды группы D. Бразилия в тяжелейшем матче не смогла переиграть Колумбию. Счет встречи - 1:1. Не смотря на ничейный результат обе сборные пробились из этого квартета в плей-офф.

Коста-Рика же переиграла Парагвай со счетом 2:1, но это все равно не помогло футболистам этих стран выйти в четвертьфинал.

Четвертьфиналы Копа Америка-2024:

5 июля

06:00 - Аргентина - Эквадор

6 июля

06:00 - Венесуэла - Канада

7 июля

03:00 - Колумбия - Панама

06:00 - Уругвай - Бразилия

Напомним, Кубок Америки продлится до 15 июля. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2128041-opredelilis-vse-chetvertfinalnye-pary-futbolnogo-kubka-ameriki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie