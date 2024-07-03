Определились все четвертьфинальные пары футбольного Кубка Америки

В США завершились матчи группового этапа футбольного чемпионата между сборными Южной и Северной Америки, передает корреспондент NUR.KZ.
В последнем туре группового этапа Копа Америка-2024 встретились команды группы D. Бразилия в тяжелейшем матче не смогла переиграть Колумбию. Счет встречи - 1:1. Не смотря на ничейный результат обе сборные пробились из этого квартета в плей-офф.
Коста-Рика же переиграла Парагвай со счетом 2:1, но это все равно не помогло футболистам этих стран выйти в четвертьфинал.
Четвертьфиналы Копа Америка-2024:
5 июля
06:00 - Аргентина - Эквадор
6 июля
06:00 - Венесуэла - Канада
7 июля
03:00 - Колумбия - Панама
06:00 - Уругвай - Бразилия
Напомним, Кубок Америки продлится до 15 июля. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2128041-opredelilis-vse-chetvertfinalnye-pary-futbolnogo-kubka-ameriki/