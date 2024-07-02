Сборная США по футболу сенсационно вылетела с домашнего Кубка Америки

На Кубке Америки по футболу 2024 года, который проходит в США, завершились матчи группового этапа в квартете С. Хозяева турнира не смогли выйти в плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном туре американцы играли со сборной Уругвая. Хозяева Кубка Америки потерпели поражение со счетом 0:1 из-за гола Матиаса Оливеры на 66-й минуте.

Победа позволила сборной Уругвая набрать максимальные девять очков и выйти в плей-офф с первого места. Американцы с тремя баллами заняли третью позицию в группе и сенсационно не попали в четвертьфинал.

Вторым участником плей-офф из квартета С стала сборная Панамы. В третьем туре она одержала победу над Боливей со счетом 3:1 благодаря голам Хосе Фахардо (22 минута), Эдуардо Герреро (79) и Сесара Яниса (90+1). Единственный мяч у проигравших забил Бруно Миранда (69).

Панамцы с шестью очками заняли второе место в таблице. Боливийцы проиграли все матчи и, как и США, завершили выступление на Кубке Америки.

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