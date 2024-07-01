Защитник "Барселоны" признан лучшим игроком матча Франция – Бельгия в 1/8 финала Евро-2024

Защитник сборной Франции и футбольного клуба "Барселона" Жюль Кунде признан лучшим игроком матча плей-офф чемпионата Европы против Бельгии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Французы вышли в четвертьфинал благодаря автоголу бельгийского защитника Яна Вертонгена на 85-й минуте встречи. В следующей стадии турнира "трехцветные" столкнутся с победителем пары Португалия – Словения.

25-летний Кунде вышел на поле в стартовом составе своей команды и отыграл все 90 минут. Он совершил один успешный отбор мяча и семь раз участвовал в возврате владения.

Актуальная трансферная стоимость француза, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, равна сумме в 45 миллионов евро. Отметим, что за четыре выступления в рамках Евро-2024 защитник не получил ни единого предупреждения со стороны рефери.

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