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Защитник "Барселоны" признан лучшим игроком матча Франция – Бельгия в 1/8 финала Евро-2024

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Защитник сборной Франции Жюль Кунде
Жюль Кунде: Matt McNulty - UEFA/UEFA via Getty Images

Защитник сборной Франции и футбольного клуба "Барселона" Жюль Кунде признан лучшим игроком матча плей-офф чемпионата Европы против Бельгии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Французы вышли в четвертьфинал благодаря автоголу бельгийского защитника Яна Вертонгена на 85-й минуте встречи. В следующей стадии турнира "трехцветные" столкнутся с победителем пары Португалия – Словения.

25-летний Кунде вышел на поле в стартовом составе своей команды и отыграл все 90 минут. Он совершил один успешный отбор мяча и семь раз участвовал в возврате владения.

Актуальная трансферная стоимость француза, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, равна сумме в 45 миллионов евро. Отметим, что за четыре выступления в рамках Евро-2024 защитник не получил ни единого предупреждения со стороны рефери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127132-zashchitnik-barselony-priznan-luchshim-igrokom-matcha-franciya-belgiya-v-1-8-finala-evro-2024/

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