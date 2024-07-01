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Определился соперник сборной Аргентины по четвертьфиналу Кубка Америки по футболу

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Эквадорский футболист Джон Йебоа
Джон Йебоа. Фото: Candice Ward/Getty Images

На Кубке Америки по футболу 2024 года завершились матчи группы B, по итогам которых определились еще два четвертьфиналиста, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на понедельник по казахстанскому времени максимального результата в квартете добилась сборная Венесуэлы. Она разгромила команду Ямайки со счетом 3:0 благодаря голам Эдуарда Бельо (49 минута), Хосе Саломона Рондона (56) и Эрика Рамиреса (85).

Венесуэльцы с девятью очками заняли первое место в группе B и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Канадой. Ямайцы потерпели поражения во всех матчах, замкнули таблицу квартета и вылетели с Копа Америка.

В параллельной встрече группы B сборные Мексики и Эквадора оформили безголевую ничью. Обе команды набрали после трех туров по четыре очка.

За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей эквадорцы заняли второе место и вышли в четвертьфинал, где сыграют с действующими победителями Кубка Америки и чемпионата мира — аргентинцами. Сборная Мексики вылетела с турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126805-sbornaya-argentiny-po-futbolu-uznala-sopernika-po-chetvertfinalu-kubka-ameriki/

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