Определился соперник сборной Аргентины по четвертьфиналу Кубка Америки по футболу

На Кубке Америки по футболу 2024 года завершились матчи группы B, по итогам которых определились еще два четвертьфиналиста, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на понедельник по казахстанскому времени максимального результата в квартете добилась сборная Венесуэлы. Она разгромила команду Ямайки со счетом 3:0 благодаря голам Эдуарда Бельо (49 минута), Хосе Саломона Рондона (56) и Эрика Рамиреса (85).

Венесуэльцы с девятью очками заняли первое место в группе B и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Канадой. Ямайцы потерпели поражения во всех матчах, замкнули таблицу квартета и вылетели с Копа Америка.

В параллельной встрече группы B сборные Мексики и Эквадора оформили безголевую ничью. Обе команды набрали после трех туров по четыре очка.

За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей эквадорцы заняли второе место и вышли в четвертьфинал, где сыграют с действующими победителями Кубка Америки и чемпионата мира — аргентинцами. Сборная Мексики вылетела с турнира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.