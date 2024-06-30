Сборная Канады впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Копа Америка

В США завершились матчи группового этапа для квартета А, сборные Канады и Чили в последнем туре сыграли между собой вничью, передает корреспондент NUR.KZ.
В заключительном матче группы А канадцы и чилийцы не забили ни одного мяча. Нулевая ничья позволила североамериканской команде занять второе место в своем квартете с четырьмя баллами в копилке и квалифицироваться в плей-офф Кубка Америки.
Отметим, что Канада впервые принимала участие в розыгрыше Копа Америка и смогла сразу же выйти в четвертьфинал турнира.
Ранее из квартета А вышли в плей-офф действующие победители турнира аргентинцы, которые в параллельном матче одолели Перу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126343-sbornaya-kanady-vpervye-v-svoey-istorii-vyshla-v-chetvertfinal-kopa-amerika-2024/