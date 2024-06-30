Аргентина без Месси одержала победу над Перу в матче футбольного Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу всухую обыграла Перу и заняла первое место в группе A Копа Америка - 2024, который в эти дни проходит в США, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча проходила на стадионе "Хард Рок" в Майами (Флорида, США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира. В матче не смог принять участие лидер сборной Аргентины Лионель Месси из-за травмы правой приводящей мышцы.
Счет был открыт в начале второго тайма усилиями Лаутаро Мартинеса, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В концовке встречи аргентинский нападающий оформил на свой счет дубль.
Таким образом, Аргентина после трех побед выиграла группу А и еще в предыдущем туре обеспечила себе место в плей-офф Кубка Америки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126331-argentina-bez-messi-oderzhala-pobedu-nad-peru-v-matche-futbolnogo-kubka-ameriki/