Сборная Венесуэлы вышла в четвертьфинал футбольного Кубка Америки

В США прошли матчи второго тура группового этапа Копа Америка-2024, в рамках которых сыграли сборные квартета B, передает корреспондент NUR.KZ.

По итогам двух побед в стадию плей-офф Кубка Америки вышла сборная Венесуэлы. В матче против Мексики она одержала минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча с пенальти стал венесуэльский нападающий Хосе Саломон Рондон.

Победа дала Венесуэле 6 очков в группе В и досрочный выход в четвертьфинал текущего розыгрыша Кубка Америки.

В параллельном матче этого же квартета сборная Эквадора обыграла команду Ямайки. Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей забили Кендри Паэс и Алан Минда, еще один гол в свои ворота забил Кейси Палмер. За Ямайку забил Майкл Антонио.

По итогам двух туров Эквадор набрал три очка и располагается на данный момент на второй строчке в группе.

Напомним, сборная Аргентины по футболу минимально одолела Чили на групповом этапе Кубка Америки 2024 года и досрочно вышла в плей-офф.

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