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Определен лучший игрок последнего матча сборной Украины на Евро-2024

Опубликовано:

Бельгийский футболист Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйне. Фото: Пресс-служба сборной Бельгии по футболу

Полузащитник и капитан сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в третьем туре группы Е. Матч завершился нулевой ничьей, что позволило бельгийцам выйти в плей-офф со второй позиции. Украинцы вылетели с Евро-2024.

Де Брюйне провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями. Полузащитник английского "Манчестер Сити" второй раз на Евро-2024 признан лучшим футболистом матча. Ранее он получил эту награду в прошлом туре по итогам встречи с Румынией.

Трансферная стоимость 32-летнего де Брюйне оценивается в 50 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2124672-opredelen-luchshiy-igrok-poslednego-matcha-sbornoy-ukrainy-na-evro-2024/

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