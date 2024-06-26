Определен лучший игрок последнего матча сборной Украины на Евро-2024

Полузащитник и капитан сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в третьем туре группы Е. Матч завершился нулевой ничьей, что позволило бельгийцам выйти в плей-офф со второй позиции. Украинцы вылетели с Евро-2024.

Де Брюйне провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями. Полузащитник английского "Манчестер Сити" второй раз на Евро-2024 признан лучшим футболистом матча. Ранее он получил эту награду в прошлом туре по итогам встречи с Румынией.

Трансферная стоимость 32-летнего де Брюйне оценивается в 50 миллионов евро.

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