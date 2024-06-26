Сборная Украины вылетела с Евро-2024 после ничьей с Бельгией

Футболисты сборных Украины и Бельгии не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата Евро 2024 года, который проходит в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча третьего тура группы Е прошла на "Мерседес Бенц Арена" в Штутгарте. Команды не забили ни одного мяча и оформили четвертую нулевую ничью на Евро-2024.

Этот результат позволил обеим сборным набрать по четыре очка. В параллельном матче словаки и румыны сыграли вничью и тоже завершили групповой этап с четырьмя баллами.

При равенстве очков у всех сборных Украина оказалась последней в квартете из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей (-2). Таким образом, команда Сергея Реброва завершила выступление на чемпионате Европы по футболу.

Сборная Бельгии заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда сыграет с Францией.

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