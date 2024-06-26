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Копа Америка — 2024: Сборная Аргентины первой квалифицировалась в четвертьфинал

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Матч Чили - Аргентина
Матч Чили - Аргентина. Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Сборная Аргентины по футболу минимально одолела Чили и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках группового этапа в ночь с 25 на 26 июля проводили матчи сборные квартета А. Так, действующие чемпионы мира аргентинцы победили Чили со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал форвард итальянского "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес. Футболист отметился вторым голом на текущем розыгрыше Кубка Америки.

Таким образом, подопечные Лионеля Скалони одержали вторую победу в группе и досрочно квалифицировались в плей-офф с первого места в группе А.

В параллельном матче квартета А Канада одержала победу над Перу со счетом - 1:0.

Напомним, Кубок Америки продлится до 15 июля. В турнире принимают участие 16 команд, которые поделены на 4 группы. Действующим победителем турнира являются аргентинцы, которые в прошлом розыгрыше в финале одолели Бразилию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2124000-kopa-amerika-2024-sbornaya-argentiny-pervoy-kvalificirovalas-v-chetvertfinal/

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