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Канадцы одержали первую победу в рамках футбольного Кубка Америки

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Матч Перу - Канада
Матч Перу - Канада. Фото: Bill Barrett/ISI Photos/Getty Images

В США стартовал второй тур группового этапа футбольного турнира между сборными Северной и Южной Америки, в рамках которого сыграли Канада и Перу, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча представителей группы А Канады и Перу проходила в городе Канзас-сити (штат Миссури, США). Счет был открыт только в середине второго тайма. Единственный гол на 74-й минуте забил нападающий французского клуба "Лилль" и сборной Канады Джонатан Дэвид.

В составе перуанцев красную карточку во второй половине поучил лидер команды Мигель Араухо.

Итоговый счет - 1:0 - минимальная победа Канады.

Для североамериканской команды это первая победа в рамках Копа Америка. В первом туре они уступили действующим чемпионам турнира аргентинцам. Перуанцы же в первом туре сыграли вничью с Чили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123997-kanadcy-oderzhali-pervuyu-pobedu-v-ramkah-futbolnogo-kubka-ameriki/

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