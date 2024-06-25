Бразилия сенсационно потеряла очки в первом матче на Кубке Америки

Сборная Бразилии по футболу сыграла в ничью с Коста-Рикой в дебютном для себя матче на Копа Америка-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча в рамках группы D состоялась в Инглвуде (штат Калифорния, США). Матч Бразилия - Коста-Рика завершал первый тур группового этапа. До этого в квартете D Колумбия обыграла Парагвай со счётом 2:1

По ходу всего матча у "Пентакампионов" было много опасных моментов, но ни один из них не привел к голу. Костариканцы также не смогли отличиться забитым мячом. Итоговый счет - 0:0.

Сборная Бразилии с ничьей начала свой путь на Кубке Америки. По итогам первого тура бразильцы делят второе-третье места в группе D c командой Коста-Рики. Лидирует Колумбия с тремя очками, а замыкает квартет Парагвай с нулём баллов. Во втором туре 29 июня Бразилия сыграет с Парагваем, а Колумбия встретится с Коста-Рикой.

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