США с сухой победы стартовали на Кубке Америки по футболу

В Соединенных штатах продолжается футбольный турнир между сборными Северной и Южной Америки, в рамках которого первый матч сыграла страна-хозяйка против Боливии, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Канзас-Сити в рамках группового этапа квартета C.

Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте первого тайма. Автором забитого мяча стал вингер итальянского "Милана" американец Кристиан Пулишич. В концовке стартового отрезка нападающий французского "Монако" Фоларин Балоган упрочил преимущество хозяев турнира. Во втором тайме команды голами не отметились.

Итоговый счет - 2:0 - в пользу США. Сборная США в пятый раз в истории принимает участие в Копа Америка. Команды дважды доходила до полуфинала соревнований.

Отметим, в параллельном матче группы C сборная Уругвая одолела Панаму со счетом 3:1.

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