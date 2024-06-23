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Футболиста российского клуба дисквалифицировали на Евро-2024 после скандала

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Албанский футболист Мирлинд Даку
Мирлинд Даку. Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Нападающий казанского "Рубина" и сборной Албании по футболу Мирлинд Даку дисквалифицирован на два матча чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Дело в отношении форварда открыли после игры второго тура группового этапа с Хорватией. После этого матча Даку в громкоговоритель обратился к албанским болельщикам и скандировал оскорбительные фразы в адрес сербов и македонцев. Эпизод был зафиксирован на видео.

Специальная комиссия УЕФА признала Даку виновным. Его официально обвинили в "несоблюдении общих принципов поведения, нарушении основных правил достойного поведения, использовании спортивного мероприятия для манифестов неспортивного характера и нанесении ущерба репутации футбола".

Даку дисквалифицировали на два матча. Таким образом, он пропустит игру с Испанией в последнем туре группового этапа, а также встречу 1/8 финала, если Албания туда попадет.

Также в УЕФА огласили другие санкции. Федерацию футбола Албании после матча с Хорватией суммарно оштрафовали на 47 500 евро (около 23,5 миллиона тенге по нынешнему курсу) за то, что болельщики использовали файеры, выбежали на поле и транслировали провокационные сообщения.

Хорватскую сторону наказали за поджигание и бросание файеров. Сумма штрафа составила 28 000 евро (почти 14 миллионов тенге по нынешнему курсу).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122530-futbolista-rossiyskogo-kluba-diskvalificirovali-na-evro-2024-posle-skandala/

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