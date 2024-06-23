Игравший против Кержакова новичок "Кайрата" рассказал о коммуникации с тренером

36-летний центральный защитник алматинского ФК "Кайрат" Александр Мартынович в интервью для Legalbet.kz высказался о работе с тренером команды Александром Кержаковым.

Напомним, Мартынович перешел в стан "черно-желтых" из казанского "Рубина" 19 июня. Белорусский футболист играл против Кержакова в российском чемпионате, когда наставник "Кайрата" выступал в качестве игрока.

"Субординацию никто не отменял. Обращение по имени и отчеству. По поводу тренера — футболист, игравший на таком уровне, как минимум, может многое рассказать и передать.

Мы только начинаем знакомиться. Я провел две тренировки — тренировочный процесс интересный, мне нравится. Будем притираться друг к другу. То, что мы играли друг против друга, ни о чем не говорит. Он — тренер, я — игрок", — рассказал защитник.

41-летний Кержаков возглавил команду в конце мая.

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