Копа Америка — 2024: Мексика и Венесуэла отметились минимальными победами

В США продолжается футбольный Кубок Америки, в рамках которого в очередной игровой день встретились команды группы В, передает корреспондент NUR.KZ.
В Калифорнии на стадионе "Ливайс" встречу в рамках группового этапа проводили Венесуэла и Эквадор. Первыми в счете повели эквадорцы, благодаря голу на 40-й минуте защитника английского "Брайтон энд Хоув Альбион" Хереми Сармьенто.
Венесуэла смогла ответить двумя забитыми мячами во втором тайме. Героями своей сборной становятся нападающий Джондер Кадис (64) и полузащитник Эдуард Бельо (74).
Итоговый счет - 2:1 в пользу Венсуэлы.
В параллельном матче на стадионе "Рейлайнт" в Хьюстоне (штат Техас, США) встречались Мексика и Ямайка. Счет был открыт в середине второго тайма.
Автором единственного забитого мяча на 69-й минуте стал 25-летний защитник сборной Мексики и ФК "Монтеррей" Херардо Артеага. Ассистировал ему одноклубник Луис Ромо.
Итоговый счет - 1:0 - Мексика забирает у Ямайки минимальную победу.
В следующем матче Ямайка сыграет с Эквадором, а Мексика поборется за очки с Венесуэлой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122425-kopa-amerika-2024-meksika-i-venesuela-otmetilis-minimalnymi-pobedami/