Капитан сборной Казахстана рассказал о знакомстве с новым тренером команды Станиславом Черчесовым

Капитан Национальной сборной Казахстана по футболу полузащитник Асхат Тагыберген в интервью для Legalbet.kz рассказал о первой встрече с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

Напомним, 31 мая экс-наставник сборной Магомед Адиев покинул свой пост. На июньских товарищеских матчах с Арменией и Азербайджаном национальной командой руководил его ассистент Руслан Балтиев.

"Нам сказали, что он был на игре с Азербайджаном. После матча он зашёл к нам в раздевалку, и мы познакомились. Он сказал, что команде есть над чем работать. Он зашёл буквально на минуту или две, потом ушел", - заявил капитан.

В этой игре Казахстан упустил победу над соперником, имея преимущество в первом тайме. Встреча завершилась камбэком азербайджанцев со счетом 3:2.

Об ожиданиях от нового тренера Тагыберген рассказал следующее:

"Нам дали тренера, и мы будем с ним работать. Будем выполнять его установки и показывать хорошую игру. Все".

Черчесов официально приступил к работе с казахстанскими футболистами с 11 июня.

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