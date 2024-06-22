Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Капитан сборной Казахстана рассказал о знакомстве с новым тренером команды Станиславом Черчесовым

Опубликовано:

Казахстанский футболист Асхат Тагыберген
Асхат Тагыберген: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Капитан Национальной сборной Казахстана по футболу полузащитник Асхат Тагыберген в интервью для Legalbet.kz рассказал о первой встрече с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

Напомним, 31 мая экс-наставник сборной Магомед Адиев покинул свой пост. На июньских товарищеских матчах с Арменией и Азербайджаном национальной командой руководил его ассистент Руслан Балтиев.

"Нам сказали, что он был на игре с Азербайджаном. После матча он зашёл к нам в раздевалку, и мы познакомились. Он сказал, что команде есть над чем работать. Он зашёл буквально на минуту или две, потом ушел", - заявил капитан.

В этой игре Казахстан упустил победу над соперником, имея преимущество в первом тайме. Встреча завершилась камбэком азербайджанцев со счетом 3:2.

Об ожиданиях от нового тренера Тагыберген рассказал следующее:

"Нам дали тренера, и мы будем с ним работать. Будем выполнять его установки и показывать хорошую игру. Все".

Черчесов официально приступил к работе с казахстанскими футболистами с 11 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122131-kapitan-sbornoy-kazahstana-rasskazal-o-znakomstve-s-novym-trenerom-komandy-stanislavom-cherchesovym/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.