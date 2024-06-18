Сборные Турции и Грузии огласили стартовые составы на матч Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Турции и Грузии по футболу на очный матч чемпионата Европы 2024 года в Германии, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках первого тура группы F, где также выступают Португалия и Чехия. Матч пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. Главным судьей встречи назначен аргентинец Факундо Тельо.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Турция: Гюнок (№1), Акайдын (№4), Бардакджи (№14), Кадыоглу (№20), Айхан (№22), Мюльдюр (№18), Чалханоглу (№10, капитан), Йылдыз (№19), Гюлер (№8), Кёкчю (№6), Йылмаз (№21);

Грузия: Мамардашвили (№25), Двали (№3), Кверквелия (№5), Какабадзе (№2), Кашия (№4, капитан), Цитаишвили (№21), Кочорашвили (№6), Миквабишвили (№20), Чакветадзе (№10), Кварацхелия (№7), Микаутадзе (№22).

Сборная Грузии — дебютант чемпионатов Европы. На турнире в Германии ее возглавляет француз Вилли Саньоль. Аналогичный пост в команде Турции занимает итальянец Винченцо Монтелла.

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