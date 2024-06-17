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Два отмененных гола помогли Словакии сенсационно обыграть Бельгию на Евро-2024

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Сборная Словакии по футболу на Евро-2024
Сборная Словакии по футболу. Фото: THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images

Футболисты сборной Словакии одержали победу над Бельгией в матче чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первого тура группы E прошла на "Франкфурт Арене" и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на седьмой минуте забил нападающий Иван Шранц, который выполнил успешное добивание после удара полузащитника Юрая Куцки.

На 56-й минуте отличился бельгийский форвард Ромелу Лукаку. Однако по итогам использования системы VAR был зафиксирован офсайд, поэтому гол отменили.

Уже в концовке встречи Лукаку вновь забил мяч. Но взятие ворот на 86-й минуте тоже было отменено после видеоповтора, так как рефери зафиксировал игру рукой у Лоиса Опенда в процессе атаки.

Словаки набрали три очка и догнали лидеров группы E румын, которые ранее разгромили сборную Украины. Бельгийцы вместе с украинцами замыкают таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119065-dva-otmenennyh-gola-pomogli-slovakii-sensacionno-obygrat-belgiyu-na-evro-2024/

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