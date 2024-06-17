Два отмененных гола помогли Словакии сенсационно обыграть Бельгию на Евро-2024

Футболисты сборной Словакии одержали победу над Бельгией в матче чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первого тура группы E прошла на "Франкфурт Арене" и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на седьмой минуте забил нападающий Иван Шранц, который выполнил успешное добивание после удара полузащитника Юрая Куцки.

На 56-й минуте отличился бельгийский форвард Ромелу Лукаку. Однако по итогам использования системы VAR был зафиксирован офсайд, поэтому гол отменили.

Уже в концовке встречи Лукаку вновь забил мяч. Но взятие ворот на 86-й минуте тоже было отменено после видеоповтора, так как рефери зафиксировал игру рукой у Лоиса Опенда в процессе атаки.

Словаки набрали три очка и догнали лидеров группы E румын, которые ранее разгромили сборную Украины. Бельгийцы вместе с украинцами замыкают таблицу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.