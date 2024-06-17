Сборная Румынии разгромила Украину в первом матче на Евро-2024

Сборная Украины проиграла свой стартовый матч против команды Румынии в рамках чемпионата Европы по футболу – 2024 на стадионе "Альянц Арена", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Счет в матче открыл капитан сборной Румынии Николае Станчу. Полузащитник поразил ворота Андрея Лунина после ошибки голкипера мадридского "Реала", точно пробив в "девятку" из-за пределов штрафной площади.

По ходу игры у украинской сборной возникали проблемы с реализацией, команда активно продвигалась к воротам соперника и действовала первым номером, однако в контратаке румыны увеличили разрыв в счете.

На 53-й минуте второй гол Украине дальним ударом забил Рэзван Марин. Третий мяч Румыния оформила на 57-й минуте. Свой момент с передачи Денниса Мана реализовал нападающий Денис Дрэгуш, поразивший ворота оппонента после успешного прохода своего партнера.

Румыния – Украина 3:0

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