УЕФА определил лучшего игрока матча Италия — Албания на Евро-2024

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча с Албанией на чемпионате Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Встреча первого тура группы В состоялась в ночь на воскресенье по казахстанскому времени. Сборная Италии одержала волевую победу со счетом 2:1.

Кьеза не отметился результативными действиями. За 77 минут, проведенных на поле, нападающий совершил два удара и продемонстрировал точность передач 78%.

"Он был самым опасным игроком, доставлявшим массу проблем своими скоростью и дриблингом", — объяснили выбор в УЕФА.

Для 26-летнего форварда матч стал 48-м в сборной Италии. В составе национальной команды Кьеза забил семь мячей. Его трансферная стоимость на данный момент оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, лучшим игроком другого матча группы В был признан испанец Фабиан Руис. Во встрече с Хорватией он забил один мяч и отдал голевую передачу.

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