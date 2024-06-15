Швейцария не оставила шансов Венгрии в матче Евро-2024

На стартовавшем в Германии чемпионате Европы состоялся второй матч в группе А между сборными Швейцарии и Венгрии, передает корреспондент NUR.KZ

Встреча проходила на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне. Счет был открыт на 13-й минуте. Форвард Швейцарии Квадво Дуа стал автором дебютного гола своей сборной на этом турнире. Затем под занавес первого тайма Михел Эбишер удвоил преимущество номинальных гостей.

После перерыва венгерская сборная смогла ответить забитым голом в исполнении Барнабаша Варги. В добавленное ко второму тайму время Брель Эмболо отправил третий мяч в ворота Венгрии.

Итоговый счет — 3:1. Сборная Швейцарии одержала первую победу на чемпионате Европы — 2024.

Благодаря этому успеху команда набрала три очка и стала лидером группы А вместе с Германией.

Напомним, что первый матч в группе A сыграла страна-хозяйка ЧЕ-2024. Немецкая сборная в стартовом туре одержала разгромную победу со счетом 5:1 над Шотландией.

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