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Первая ракетка Казахстана снялся с матча на турнире в Германии

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик завершил выступление на травяном турнире серии ATP 250 в немецком Штутгарте, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, занимающий 17-ю строчку в мировом рейтинге, встречался с представителем Италии Лоренцо Музетти (30 ATP).

Матч проходил на стадии четвертьфинала в одиночном разряде. Игра продлилась три неполных сетах. На старте третьего отрезка Бублик снялся с матча. Теннисисты провели на корте 1 час и 20 минут. Итоговый счет - 6:4, 1:6, 0:1.

Первая ракетка Казахстана за время матча совершил шесть двойных ошибок и исполнил 13 подач навылет.

В полуфинале турнира в Штутгарте состоится итальянское дерби между Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117802-pervaya-raketka-kazahstana-proigral-na-turnire-v-germanii/

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