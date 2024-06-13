Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главный тренер ушел из "Боруссии" на фоне конфликта со звездой команды

Опубликовано:

Немецкий футбольный тренер Эдин Терзич
Эдин Терзич. Фото: Пресс-служба ФК "Боруссия" (Дортмунд)

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) в официальном X-аккаунте объявил об уходе Эдина Терзича с поста главного тренера команды, передает NUR.KZ.

Отмечается, что 41-летний специалист "попросил незамедлительно расторгнуть с ним контракт". После обсуждения руководство "Боруссии" приняло отставку немецкого тренера.

По информации Sky Sports, незадолго до увольнения Терзича ультиматум выставил звездный защитник дортмундцев Матс Хуммельс. У чемпиона мира сложились конфликтные отношения с тренером, поэтому футболист заявил, что останется в команде только при уходе специалиста.

Терзич большую часть тренерской карьеры провел в "Боруссии". В 2020-2021 годах он исполнял обязанности главного тренера команды, а в мае 2022 занял полноценный пост. Под его руководством дортмундцы выиграли Кубок Германии в сезоне 2020/21 и дошли до финала в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117028-glavnyy-trener-ushel-iz-borussii-na-fone-konflikta-so-zvezdoy-komandy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.