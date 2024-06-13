Главный тренер ушел из "Боруссии" на фоне конфликта со звездой команды

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) в официальном X-аккаунте объявил об уходе Эдина Терзича с поста главного тренера команды, передает NUR.KZ.

Отмечается, что 41-летний специалист "попросил незамедлительно расторгнуть с ним контракт". После обсуждения руководство "Боруссии" приняло отставку немецкого тренера.

По информации Sky Sports, незадолго до увольнения Терзича ультиматум выставил звездный защитник дортмундцев Матс Хуммельс. У чемпиона мира сложились конфликтные отношения с тренером, поэтому футболист заявил, что останется в команде только при уходе специалиста.

Терзич большую часть тренерской карьеры провел в "Боруссии". В 2020-2021 годах он исполнял обязанности главного тренера команды, а в мае 2022 занял полноценный пост. Под его руководством дортмундцы выиграли Кубок Германии в сезоне 2020/21 и дошли до финала в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.