Главный тренер ушел из "Боруссии" на фоне конфликта со звездой команды

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) в официальном X-аккаунте объявил об уходе Эдина Терзича с поста главного тренера команды, передает NUR.KZ.
Отмечается, что 41-летний специалист "попросил незамедлительно расторгнуть с ним контракт". После обсуждения руководство "Боруссии" приняло отставку немецкого тренера.
По информации Sky Sports, незадолго до увольнения Терзича ультиматум выставил звездный защитник дортмундцев Матс Хуммельс. У чемпиона мира сложились конфликтные отношения с тренером, поэтому футболист заявил, что останется в команде только при уходе специалиста.
Терзич большую часть тренерской карьеры провел в "Боруссии". В 2020-2021 годах он исполнял обязанности главного тренера команды, а в мае 2022 занял полноценный пост. Под его руководством дортмундцы выиграли Кубок Германии в сезоне 2020/21 и дошли до финала в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117028-glavnyy-trener-ushel-iz-borussii-na-fone-konflikta-so-zvezdoy-komandy/